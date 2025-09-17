Президентка Європарламенту прибула до Києва
17 вересня 2025, 10:57
Програма візиту поки що невідома
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала до України.
Про це вона написала в соцмережі X.
"Наступна зупинка — Київ", — написала Мецола.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який зустрів президентку Європарламенту на київському вокзалі, написав, що її візит — "важливий сигнал єдності та непохитної підтримки України".
Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.
"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді", - написав він.
"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.