Президентка Європарламенту прибула до Києва

17 вересня 2025, 10:57
Програма візиту поки що невідома
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала до України.
 
Про це вона написала в соцмережі X.
 
"Наступна зупинка — Київ", — написала Мецола.
 
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який зустрів президентку Європарламенту на київському вокзалі, написав, що її візит — "важливий сигнал єдності та непохитної підтримки України".
 
Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.
 
"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді", - написав він.
 
"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.
 
Європарламентвійна в Україніросія окупанти

