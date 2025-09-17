Президентка Європарламенту прибула до Києва

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала до України.

"Наступна зупинка — Київ", — написала Мецола.

Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.

"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді", - написав він.