Президенти США та рф можуть зустрітися вже на початку тижня – Fox News

росЗМІ спростовують цю інформацію

Зустріч лідерів США і росії Дональда Трампа і владіміра путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі.

Про це пише Fox News з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, Рим розглядають як потенційне місце зустрічі.

"Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим", - пише видання.