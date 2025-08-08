Президенти США та рф можуть зустрітися вже на початку тижня – Fox News
08 серпня 2025, 14:17
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
росЗМІ спростовують цю інформацію
Зустріч лідерів США і росії Дональда Трампа і владіміра путіна може відбутися вже на початку наступного тижня в Європі.
Про це пише Fox News з посиланням на свої джерела.
За даними співрозмовників видання, Рим розглядають як потенційне місце зустрічі.
"Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили Fox News, що зустріч готується вже в найближчий понеділок, і одним із можливих місць проведення є Рим", - пише видання.
Водночас якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим усе ще залишається серед варіантів, хоча розглядаються й інші країни в Європі та інших регіонах.
Згодом, російський ТАСС із посиланням на свої джерела заявив, що Рим не буде майданчиком зустрічі путіна і Трампа, і в принципі Європа не розглядається як можлива локація для зустрічі.