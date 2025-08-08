Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президенти Вірменії та Азербайджану підпишуть мирну угоду в Білому домі – Трамп

08 серпня 2025, 11:33
Президенти Вірменії та Азербайджану підпишуть мирну угоду в Білому домі – Трамп
Фото: DW
Це має статися 8 серпня
Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме лідерів Вірменії та Азербайджану на мирному саміті, сподіваючись, що вони підпишуть угоду, яка спрямована на припинення багаторічного конфлікту між країнами Південного Кавказу.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Відомо, що президент Вірменії Ваагн Хачатурян, прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов та президент Ільхам Алієв планують зустрітися з Трампом у Білому домі сьогодні, 8 серпня. 
 
"Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб спільно реалізувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великого народу Вірменії та Азербайджану", - написав у соцмережах американський лідер.
 
Як пише Bloomberg, ці країни неодноразово вели бойові дії, внаслідок чого понад 30 тисяч людей загинули у війні на початку 1990-х років після розпаду СРСР. А вже у 2020 році загинуло близько 6 тисяч людей у 44-денній війні між країнами. Також десятки людей загинули в прикордонних сутичках у вересні 2022 року. 
 
"Ця територія населена вірменами, але міжнародно визнана частиною Азербайджану. Президент рф путін виступив посередником у перемир'ї, щоб зупинити війну 2020 року, але сторони не дійшли остаточної мирної угоди. Державний департамент за колишнього президента Джо Байдена виступив посередником у мирних переговорах, але вони зіткнулися з вимогами Азербайджану змінити конституцію Вірменії, щоб виключити претензії на Нагірний Карабах", - нагадали у Bloomberg.

 

білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється