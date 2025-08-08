Президенти Вірменії та Азербайджану підпишуть мирну угоду в Білому домі – Трамп

Це має статися 8 серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме лідерів Вірменії та Азербайджану на мирному саміті, сподіваючись, що вони підпишуть угоду, яка спрямована на припинення багаторічного конфлікту між країнами Південного Кавказу.

Відомо, що президент Вірменії Ваагн Хачатурян, прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов та президент Ільхам Алієв планують зустрітися з Трампом у Білому домі сьогодні, 8 серпня.

"Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами, щоб спільно реалізувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону. Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великого народу Вірменії та Азербайджану", - написав у соцмережах американський лідер.