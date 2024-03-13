Проблема з блокуванням кордону вирішиться за кілька тижнів – голова комітету Сейму Польщі
Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль заявив, що ситуація з блокуванням кордону України польськими фермерами буде вирішена протягом наступних кількох тижнів.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".
"Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці, кукурудзи, малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів", — наголосив він.
За словами Коваля, пошук рішення відповідної ситуації не є чимось новим. Він вважає, що "протягом кількох тижнів це буде".
"І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", — запевнив голова комітету закордонних справ Сейму Польщі.
Крім того, Коваль зазначив, що а історії Європейського Союзу вже були сотні подібних "криз", коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва у певній країні.
"ЄС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все", — запевнив він.
Також Коваль закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною. За його словами, страйки фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України.