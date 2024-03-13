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Проблема з блокуванням кордону вирішиться за кілька тижнів – голова комітету Сейму Польщі

13 березня 2024, 21:33
Проблема з блокуванням кордону вирішиться за кілька тижнів – голова комітету Сейму Польщі
Павел Коваль. Фото: polradio.pl
За словами голови комітету закордонних справ польського Сейму Павела Коваля, уряди двох країни "повинні порозумітися" та знайти рішення, щоб українські товари могли продаватися.

Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль заявив, що ситуація з блокуванням кордону України польськими фермерами буде вирішена протягом наступних кількох тижнів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

"Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці, кукурудзи, малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів", — наголосив він.

За словами Коваля, пошук рішення відповідної ситуації не є чимось новим. Він вважає, що "протягом кількох тижнів це буде".

"І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", — запевнив голова комітету закордонних справ Сейму Польщі.

Крім того, Коваль зазначив, що а історії Європейського Союзу вже були сотні подібних "криз", коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва у певній країні.

"ЄС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все", — запевнив він.

Також Коваль закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною. За його словами, страйки фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України.

кордонблокуваннявійна в Україніросія окупантиСейм Польщі

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