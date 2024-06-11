Ба більше, там будуть згадані лише три з десяти пунктів запропонованої Києвом формули миру.

У підсумковій заяві, яку запропонують країнам-учасницям Глобального саміту миру у Швейцарії, не буде заклику до виведення російських окупаційних військ та відновлення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє NHK.

Ба більше, у документі будуть згадуватися лише три з десяти пунктів формули миру:

безпека атомних електростанцій;

продовольча безпека,

звільнення усіх полонених та повернення в Україну депортованих дітей.

Також у заяві буде підкреслена важливість того, аби росія брала участь у дискусіях щодо відновлення миру.

"Виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азійський і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з росією", — пояснюють журналісти суспільного японського телерадіомовника.

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах.

Китай від участі у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, відмовився, що стало розчаруванням для президента України Володимира Зеленського. Як наслідок, він відвідав безпековий саміт у Сінгапурі, де заявив, що КНР є "знаряддям у руках путіна".