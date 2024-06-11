Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Проєкт спільної заяви на Саміті миру не міститиме заклику до виведення російських військ з України

11 червня 2024, 11:18
Проєкт спільної заяви на Саміті миру не міститиме заклику до виведення російських військ з України
Ба більше, там будуть згадані лише три з десяти пунктів запропонованої Києвом формули миру.

У підсумковій заяві, яку запропонують країнам-учасницям Глобального саміту миру у Швейцарії, не буде заклику до виведення російських окупаційних військ та відновлення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє NHK.

Ба більше, у документі будуть згадуватися лише три з десяти пунктів формули миру: 

  • безпека атомних електростанцій; 
  • продовольча безпека, 
  • звільнення усіх полонених та повернення в Україну депортованих дітей. 
  • Також у заяві буде підкреслена важливість того, аби росія брала участь у дискусіях щодо відновлення миру. 

"Виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азійський і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з росією", — пояснюють журналісти суспільного японського телерадіомовника. 

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах.

Китай від участі у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, відмовився, що стало розчаруванням для президента України Володимира Зеленського. Як наслідок, він відвідав безпековий саміт у Сінгапурі, де заявив, що КНР є "знаряддям у руках путіна". 

війна в Українісаміт мируросія-агресор

Останні матеріали

Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється