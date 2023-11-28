Прокремлівські акаунти у Facebook зосередилися на брехні про війну на Близькому Сході – Politico

москва завдяки поширенню дезінформації отримує одразу дві переваги: розколює Захід та відволікає увагу від України.

Війна Хамас проти Ізраїлю дала росії золоту можливість посіяти розкол серед свої західних ворогів. Від початку нападу терористів на Ізраїль 7 жовтня пов'язані з кремлем облікові записи Facebook збільшили активність майже на 400%.

Про це пише Politico.

Брехня, яку поширюють московські цифрові пропагандисти, тепер включає твердження про те, що терористи Хамасу використовують зброю НАТО для нападу на Ізраїль і що британські інструктори тренували нападників Хамас. Кривавий конфлікт дав російському президенту одразу дві можливості.

Він дозволяє росії розпалювати розкол на Заході через цілеспрямовану діяльність у соціальних мережах, спрямовану на відокремлення тих, хто підтримує Ізраїль, від тих, хто підтримує Палестину. Насильство в реальному світі, особливо проти євреїв, різко зросло за останні сім тижнів, і антивоєнні протести із сотнями тисяч людей відбулися від Лондона до Вашингтона.

Натиск росії в соціальних мережах на Близькому Сході також відволікає увагу громадськості від війни в Україні.

"Відволікти увагу від України – це тільки добре для росії", – сказав керівник групи щодо маніпулювання інформацією та Німецького фонду Маршалла Alliance for Securing Democracy Брет Шафер.

Відповідно до даних, зібраних Alliance for Securing Democracy, за сім тижнів після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль російські облікові записи Facebook опублікували 44 000 дописів у порівнянні з лише 14 000 дописів за сім тижнів до початку конфлікту. Загалом активність Facebook у соціальних мережах, підтримуваних росією, поширювалася майже 400 000 разів, що в чотири рази більше, ніж публікації, опубліковані до конфлікту.

Зараз найбільш поширені ключові слова включають багато фраз, пов’язаних із конфліктом, як-от "Хамас" і "Близький Схід", тоді як до війни російські державні ЗМІ та дипломатичні звіти зосереджувалися майже виключно на Україні або ролі путіна у світі.