Пропаганда рф готує фейки про Україну перед зустріччю Трампа і путіна – ЦПД

Україна готується до чергової хвилі активізації російської пропаганди, спрямованої на дестабілізацію внутрішньої та міжнародної підтримки у контексті переговорів, військових обмінів та важливих державних дат.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Перед та після запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора путіна на Алясці, пропагандисти рф активізують кампанії з дискредитації України як суб’єкта переговорів.

Головні меседжі - нібито небажання Києва досягти миру, блокування процесу, висунення нереалістичних вимог, а також підкреслення залежності України від рсії та США у вирішенні її долі. Особливо наполягатимуть на ідеї, що лише москва і Вашингтон мають контроль над європейською безпекою, а Європа нібито не здатна діяти самостійно.