Протести в Гонконгу: правоохоронці почали масові затримання

Рівень протистояння кореспондентка ВВС в Гонконгу Ґебріел Ґейтхаус описує як "гра в кішки-мишки", що повторюється десь кожні 10 хвилин

У Гонконгу в ніч на 18 листопада тисячі протестувальників намагалися вирватися з оточеної поліцією будівлі Політехнічного університету. Правоохоронці у відповідь використали сльозогінний газ і почали масові затримання.

Станом на ранок 18 листопада в будівлі університету залишалися сотні людей, повідомляє "Громадське". Поліція заявила, що всередину будівлі допустили представників Червоного хреста, і тим протестувальникам, які потребуютю госпіталізації, дозволять вийти.

Рівень протистояння кореспондентка ВВС в Гонконгу Ґебріел Ґейтхаус описує як "гра в кішки-мишки", що повторюється десь кожні 10 хвилин.

"Поліція розпилює сльозогінний газ і застосовує водомети, з яких ллється неприємна синя рідина. Протестувальники, що ховаються за парасольками, у відповідь жбурляють коктейлі Молотова і бруківку за допомогою саморобних катапульт. Поліцейські машини відступають. Результату ніякого", - говорить вона.

Політехнічний університет тривалий час використовувався протестувальниками як місце переховування від поліції. Звідти вони час від часу виходили, аби блокувати сусідні дороги - зокрема й автомобільний тунель "Крос-Харбор", який з’єднує університет із станцією метро Хун-Хом.

Протягом останнього тижня поліція оточила будівлю університету й неодноразово вимагала від протестувальників покинути її, на що ті відповідали відмовою. У неділю, 17 листопада, поліція спробувала силою видворити протестувальників, що призвело до масових сутичок - чи не найбільших за 25 тижнів протестів, пише CNN.

Демонстранти ховалися за барикадами, кидаючи в поліціянтів коктейлі Молотова та бруківку і стріляючи в них стрілами. Одного з правоохоронців поранили стрілою в ногу. У відповідь вони погрожували відкрити вогонь по протестувальниках.

Частина з демонстрантів спробувала прорвати поліцейський кордон у ніч на понеділок, 18 листопада. Поліція у відповідь почала розпилювати сльозогінний газ, стріляла по протестувальниках гумовими кулями та водометами. В офіційному повідомленні поліції йшлося про "операцію з розгону та арешту" протестувальників, яка тривала з вечора неділі до ранку понеділка 18 листопада.

Протестувальники заявили, що тих із них, хто хотів покинути будівлю університету добровільно, поліція раніше арештовувала, а нині проти них знову застосовують сльозогінний газ.

Політехнічний університет випустив офіційну заяву, де закликав демонстрантів добровільно покинути будівлю. "Університети є засобом отримання знань і виховання талантів. Університети не є полем бою для політичних суперечок і не повинні бути втягнені в насильницькі протистояння", - цитує заяву ВВС.

Масові акції протесту тривають у Гонконзі з червня 2019 року: спочатку вимагали скасувати поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. Очільниця території Керрі Лем 23 жовтня виконала свою обіцянку відкликати поправку, проте протести це не зупинило.

Згодом протестувальники почали вимагати демократичних реформ, зокрема загального виборчого права, розслідування випадків насильства силовиків над протестувальниками та відставки самої Лем.