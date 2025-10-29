Приїзд нових українських біженців викликав негативну реакцію в Європі – Politico
29 жовтня 2025, 09:35
Фото: з вільного доступу
Ультраправі партії в Німеччині та Польщі використовують це питання у своїй політичній боротьбі.
Політики в Німеччині та Польщі - країнах, де проживає найбільша кількість українських біженців у Європейському Союзі, - почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських хлопців, які прибувають останніми тижнями після того, як Київ пом'якшив правила виїзду.
Про це пише Politico.
Хоча в обох країнах ставлення до українців загалом залишається позитивним, їхня дедалі більша присутність стає темою, яку активно використовують ультраправі партії. У міру того як війна росії проти України наближається до четвертої зими, ця дискусія, за прогнозами, посилюватиметься - мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через триваючі атаки кремля.
У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца попереджають: країна й надалі прийматиме українських біженців, але громадська підтримка України може знизитися, якщо молоді чоловіки сприйматимуться як такі, що "ухиляються від служби".
"Нам нецікаво, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна ухвалює власні рішення, але нещодавні зміни в законі призвели до зростання еміграції, на що ми маємо відреагувати", - заявив депутат Бундестагу від ХДС Юрген Гардт.
У Польщі права партія Konfederacja висловилася ще різкіше:
"Польща не може бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків".
ЗМІ пише, що після пом'якшення українських правил виїзду влітку приплив молодих українців різко зріс. Лише до Польщі з січня по кінець серпня 2025 року в'їхали близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років. Після зміни правил - уже 98 500 за два місяці, тобто приблизно 1 600 на день.