Приїзд нових українських біженців викликав негативну реакцію в Європі – Politico

Ультраправі партії в Німеччині та Польщі використовують це питання у своїй політичній боротьбі.

Політики в Німеччині та Польщі - країнах, де проживає найбільша кількість українських біженців у Європейському Союзі, - почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських хлопців, які прибувають останніми тижнями після того, як Київ пом'якшив правила виїзду.

Хоча в обох країнах ставлення до українців загалом залишається позитивним, їхня дедалі більша присутність стає темою, яку активно використовують ультраправі партії. У міру того як війна росії проти України наближається до четвертої зими, ця дискусія, за прогнозами, посилюватиметься - мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через триваючі атаки кремля.

У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца попереджають: країна й надалі прийматиме українських біженців, але громадська підтримка України може знизитися, якщо молоді чоловіки сприйматимуться як такі, що "ухиляються від служби".