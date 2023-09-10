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Приватному та комерційному транспорту з номерами рф заборонений в'їзд до ЄС

10 вересня 2023, 15:53
Приватному та комерційному транспорту з номерами рф заборонений в'їзд до ЄС
Фото: з відкритих джерел
ЄС конфісковуватиме у росіян автівки,телефони та дорогоцінності при в’їзді.

Громадянам росії заборонено користуватися власним автомобілем на території Європейського Союзу. Це випливає з санкційного законодавства щодо росії.
 
Про це повідомила Єврокомісія, випустивши відповідне роз'яснення.

Повідомляється, що в'їзд до країн ЄС на пасажирських автомобілях, зареєстрованих у росії, розцінюється як заборонений імпорт. Відповідна санкційна постанова "забороняє безпосередню купівлю, імпорт або передачу" автомобілів, при цьому, як зазначено в документі, "не має значення, чи є використання транспортних засобів приватним або комерційним". Крім того, Єврокомісія наголосила, що неважливо, чи має автомобіль російське походження, чи він імпортується з росії.

"Насамперед це стосується автомобілів, які мають російські номерні знаки та зареєстровані в росії. Тривалість їхнього можливого перебування в Євросоюзі та відповідно митні процедури, під які вони будуть поміщені (наприклад, випуск для вільного обігу чи тимчасовий в'їзд) також не має значення", — йдеться у роз'яснені Єврокомісії.

російські пропагандистські ЗМІ вже пишуть, що таким же чином митні органи країн ЄС можуть не пропустити особисті речі росіян (зокрема туристів) — косметику, валізи, ноутбуки та мобільні телефони.

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