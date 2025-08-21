Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін готовий до зустрічі із Зеленським, але є умова

21 серпня 2025, 16:19
путін готовий до зустрічі із Зеленським, але є умова
Фото: Укрінформ
москва ставить під сумнів легітимність української сторони у разі підписання майбутніх домовленостей.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров зробив заяву щодо потенційної зустрічі президента РФ Володимира путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у коментарі Лаврова, оприлюдненому в російських ЗМІ.

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання про легітимність представників української сторони", - заявив глава МЗС рф.

Він також зазначив, що путін нібито "не відкидає можливість зустрічі із Зеленським", однак така зустріч, за словами Лаврова, можлива лише за певних умов.

"Президент путін готовий до зустрічі, але лише в тому разі, якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть детально опрацьовані заздалегідь", — сказав Лавров.

Про які саме питання йдеться, він не уточнив.

Як відомо, ідея можливої двосторонньої зустрічі між путіним і Зеленським активізувалась після того, як минулого тижня президент США провів переговори з путіним на Алясці, а вже у понеділок прийняв у Білому домі європейських лідерів разом із Зеленським.

Раніше обговорювався й варіант тристоронньої зустрічі між Зеленським, путіним і Дональдом Трампом. Однак після саміту у Вашингтоні Трамп, за повідомленнями ЗМІ, запропонував, щоб Зеленський і путін спершу провели окрему зустріч без його участі.

Крім того, Сіярто заявив, що Угорщина готова організувати переговори Зеленського і путіна.

 

війнапереговори

Останні матеріали

Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється