москва ставить під сумнів легітимність української сторони у разі підписання майбутніх домовленостей.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров зробив заяву щодо потенційної зустрічі президента РФ Володимира путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у коментарі Лаврова, оприлюдненому в російських ЗМІ.

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання про легітимність представників української сторони", - заявив глава МЗС рф.

Він також зазначив, що путін нібито "не відкидає можливість зустрічі із Зеленським", однак така зустріч, за словами Лаврова, можлива лише за певних умов.

"Президент путін готовий до зустрічі, але лише в тому разі, якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть детально опрацьовані заздалегідь", — сказав Лавров.

Про які саме питання йдеться, він не уточнив.

Як відомо, ідея можливої двосторонньої зустрічі між путіним і Зеленським активізувалась після того, як минулого тижня президент США провів переговори з путіним на Алясці, а вже у понеділок прийняв у Білому домі європейських лідерів разом із Зеленським.

Раніше обговорювався й варіант тристоронньої зустрічі між Зеленським, путіним і Дональдом Трампом. Однак після саміту у Вашингтоні Трамп, за повідомленнями ЗМІ, запропонував, щоб Зеленський і путін спершу провели окрему зустріч без його участі.

Крім того, Сіярто заявив, що Угорщина готова організувати переговори Зеленського і путіна.