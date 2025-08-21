Угорщина готова організувати переговори Зеленського і путіна – Сіярто

Міністр закордонних справ зауважив, що Будапешт двічі пропонував свою допомогу в організації цих перемовин

Угорщина двічі пропонувала провести мирні переговори між росією та Україною. Сьогодні ця пропозиція залишається в силі.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, цитує Reuters.

Глава угорського МЗС відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що Білий дім розглядає Будапешт як місце для можливої тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та правителя рф путіна.

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", – заявив Сіярто.