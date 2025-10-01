путін може вперше з 2022 року відвідати Індію

Подія відбувається на тлі посилення суперечок між Індією і США через співпрацю з рф.

Президент рф Володимир путін планує відвідати Індію 5–6 грудня для переговорів із прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Про це повідомляє телеканал NDTV.

Інформація про можливий візит вперше з’явилася під час серпневого візиту радника з національної безпеки Індії Аджіта Довала до москви, хоча точні дати тоді ще не були узгоджені. Пізніше лідери росії та Індії провели зустріч на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Оголошення про майбутній офіційний візит відбувається на фоні зростаючої напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні зв’язки Індії з росією.

Ми токож писали, що в середині вересня Індія приєдналася до військових навчань росії і білорусі "Захід-2025".