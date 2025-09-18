путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною
18 вересня 2025, 21:33
Фото: з вільного доступу
путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади
Понад 700 тисяч російських солдатів перебувають у районі лінії фронту в Україні станом на 18 вересня.
Про це заявив російський диктатор путін.
путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".
"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.
Він запропонував вибирати серед військових рф таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності", як робота в органах влади.