путін назвав законними цілями для рф будь-які іноземні війська в Україні

Президент росії володимир путін під час пресконференції висловився про іноземних військових в Україні, котрих як сили стримування розглядають союзники.

Про це повідомило російське пропагандистське видання.

"Що стосується ймовірних контингентів військових в Україні. Це одна з першопричин втягування України в НАТО. Тому, якщо там будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, під час проведення бойових дій, зважаємо на те, що це будуть законні цілі для їх ураження", – заявив путін.

Водночас, за даними ЗМІ, він сказав, що країна-агресор "росія поважатиме гарантії безпеки, які мають напрацювати для росії й України". Які саме гарантії він має на увазі, кремлівський лідер не уточнив.