путін не хоче примушуватися до миру – Зеленський

02 вересня 2025, 21:33
путін не хоче примушуватися до миру – Зеленський
"Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну", - заявив глава держави.
володимир путін продовжує переконувати світ у тому, що він не винен у війні і не хоче примушуватися до миру.
 
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
 
"Відверта зневага росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний ... І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче", - сказав Зеленський.
 
Президент додав, що попри те, що росія продовжує завдавати ударів "ми будемо відповідати на це". 
 
"Відповідати зокрема асиметрично, щоб росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на росію, і це буде. Нічого, крім сили, росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат", - наголосив глава держави.
 
Зеленський сказав, що потрібні додаткові санкції, а також тарифи, які обмежують російську торгівлю і фінансування для машини війни. Він закликав партнерів до активнішої підтримки Україні, зокрема, програми PURL для закупівлі американської зброї.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

