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ПОЛІТИКА

путін не робитиме акцент на війні в Україні під час виборів — ISW

09 листопада 2023, 09:06
путін не робитиме акцент на війні в Україні під час виборів — ISW
Фото: REUTERS
російські ЗМІ з посиланням на джерела назвали теми, на яких робитиметься акцент.

Президент рф владімір путін, ймовірно не зосереджуватиме свою виборчу кампанію 2024 року на війні проти України.

Так вважають аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW). Натомість очільник країни-терористки має зосередитись на нібито стабільності рф та критиці Заходу.

Зокрема, російське видання "Медуза" з посиланням на кілька джерел писало, що в рамках президентської кампанії путіна планують представити як лідера, який нібито зробив росію "острівцем спокою". Ті ж джерела "Медузи" заявляли, що рейтинги російського президента зростають після його виступів, під час яких він критикує Захід. Вказано, що російська пропаганда сприятиме такій ситуації, дедалі частіше публікуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність США підтримати Україну та Ізраїль одночасно. 

Також повідомлялося, що в рамках кампанії обговорюватимуть війну, розпочату проти України, лише за умови "дуже серйозного [російського] успіху" на фронті. Про продовження "позиційної війни" у господаря кремля воліють не говорити.

Вказано, що путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію у листопаді. При цьому російські джерела постійно говорять, що кампанія не буде помітно пропагувати війну в Україні. У ISW нагадали, що путін раніше применшував російські наступальні зусилля під Авдіївкою, називаючи це "активною обороною", і це відповідало б цим звітам. 

Водночас вказується, що підтримувана кремлем партія "Єдина Росія" також усвідомила неефективність та контрпродуктивність використання війни в Україні у своїх виборчих кампаніях напередодні виборів до Держдуми у вересні 2023 року. 

"Однак занепокоєння в кремлі та "Єдиній Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що партія чи домінування путіна в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах. Ця підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову путіна мобілізувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", – додали в ISW.

Раніше повідомлялось, що владімір путін збирається брати участь у виборах президента рф у березні, і це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путінвійна в УкраїніВибори рф

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