путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні – Bloomberg

путін має намір продовжувати завдавати ударів по енергетичній мережі України та іншій інфраструктурі, заявили джерела

Президент рф путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці й відмови президента України Володимира Зеленського від вимог рф щодо сходу України вирішив продовжувати військову ескалацію, зокрема удари по українській енергетиці та іншій інфраструктурі.

Про це з посиланням на джерела, наближені до кремля пише Bloomberg.

За словами джерел, "путін дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, і що Дональд Трамп навряд чи зробить щось суттєве для зміцнення оборони Києва", йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, переговори в Алясці переконали путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

В Анкориджі путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати непідкорені території Донеччини та Луганщини. Раніше він також вимагав, щоб Україна обмежила чисельність своїх збройних сил і відмовилася від мети вступу до НАТО.