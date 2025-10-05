Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін погрожує США "руйнуванням відносин" через зброю

05 жовтня 2025, 17:53
путін погрожує США
Фото: з вільного доступу
кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження "позитивних тенденцій" зі здатністю України завдавати ударів

Російський диктатор путін заявив, що подальші поставки Сполученими Штатами Америки нових, особливо високоточних і далекобійних систем озброєнь Україні, можуть призвести до "руйнування" відносин між москвою та Вашингтоном.

Про це повідомляють росЗМІ.

Коментуючи, ймовірно, обговорення передачі Україні систем, схожих на крилаті ракети "Томагавк" та інше високоточне далекобійне озброєння, путін заявив:"Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, у всякому разі намічених позитивних тенденцій у цих відносинах".

Таким чином, кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження "позитивних тенденцій" зі здатністю України завдавати ударів по російській території за допомогою західного озброєння.
 
На завершення своєї заяви російський диктатор зазначив, що подальший розвиток ситуації "залежить не тільки від нас і не тільки від мене".
