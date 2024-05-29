путін попереджає Захід не дозволяти Україні використовувати свої ракети для ударів по росії

путін дедалі частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.

російський диктатор владімір путін попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають імовірність України завдавати ударів із західної зброї по території рф.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що доки країни Заходу намагаються вирішити, що робити з просуванням російських військ в Україні, путін дедалі частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.

"Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, як поведуть себе Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати - чи хочуть вони глобального конфлікту?", - сказав диктатор журналістам у Ташкенті.

За словами путіна удари по росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Він також додав, що ймовірна відправка військ Франції в Україну буде кроком до глобального конфлікту.

Говорячи про членів НАТО в Європі, путін сказав, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.

"Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення удару вглиб російської території", - сказав путін.

Останнім часом у країнах ЄС і НАТО дедалі частіше лунають дискусії про необхідність дозволити Силам оборони України завдавати ударів по території Росії з західної зброї. Причиною стали регулярні удари агресора керованими авіабомбами по Харкову та Харківській області, а також інших населених пунктах прикордоння.

Ідею підтримують Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та більшість інших європейських країн.

Водночас Німеччина та США більш обережні щодо цього питання, а в Угорщині такої ідеї назвали "божевільними".

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав удари по території рф прийнятними з точки зору міжнародного права, адже російські війська атакують Україну з власної території. Він підтвердив, що цю ідею дедалі більше підтримують країни ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав дозволити Україні бити по території рф, але уточнив, що це слід робити лише по об'єктах з яких агресор запускає ракети.

"Україну фактично атакують із баз у росії. Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускають ракети (...) військові об’єкти, з яких атакують Україну", – сказав Макрон.