Путін пояснив видачу паспортів "Л/ДНР": влада України не погоджується на амністію бойовиків

Президент Росії Володимир Путін заявив, що паспортизація жителів окупованої частини Донбасу пов’язана з небажанням як старої, так і нової влади України амністувати бойовиків і надавати особливий статус так званим "ДНР" і "ЛНР".

Російський президент стверджує, що рішення про видачу паспортів РФ "суто гуманітарного характеру", і воно "далеке від того", аби провокувати українську владу і міжнародну спільноту.

"Що стосується ще діючої влади, яка йде, та влади, що приходять на зміну, то й ті і інші - вони публічно про це говорять - не збираються підписувати нормативні акти про амністію, визнавати особливий статус ЛНР і ДНР", - заявив Путін під час прес-конференції у Владивостоку, де зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином, інформують "Новости Донбасса"

Він звинуватив Україну у тому, що він встановив "режим ізоляції" окремих районів Донецької і Луганської областей.

"Ми не можемо на це спокійно дивитися... Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть в собі сили реалізувати Мінські угоди, ми будемо всіляко цьому сприяти, і будемо все робити, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - резюмував президент РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.