США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне, щоб пройти через цей 2024 рік.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен розказав в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Залучення інвестицій приватного сектора в Україну, допомога інших країн Києву під час відбиття російської агресії та реформи на шляху до Євросоюзу – це найкраща відповідь президенту рф Владіміру путіну", - заявив Блінкен.

За його словами, якщо поєднати ці три речі разом, то можна побачити Україну, яка не лише виживе, але й процвітатиме.

"Це найкраща відповідь путіну. І це також найкраща відповідь для нас, тому що це означає, що вони зможуть стати на власні ноги", - додав американський держсекретар.

Блінкен запевнив, що адміністрація президента США має переконатися, що Конгрес надасть додаткове фінансування Україні, про яке просив Джо Байден.

"Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Я твердо переконаний, що є двопартійна підтримка в обох палатах Конгресу, нам просто потрібно її закріпити", - сказав він.

Державний секретар вважає, що якщо США дозволять путіну вийти сухим з води та послабить допомогу Києву, тоді Вашингтон відкриє скриньку Пандори, і той не зупиниться на Україні та інших, і його приклад наслідуватимуть інші агресори.

"Думаю, тоді він пройдеться Україною та нападе на країни НАТО. І, звичайно, якщо він нападе на країну НАТО, ми маємо зобов'язання за статтею 5 НАТО працювати над наданням їм допомоги. Це безпосередньо стосується і нас. Ми хочемо запобігти цьому і переконатися, що цього не станеться", - підсумував Блінкен.