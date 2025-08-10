путін радіє саміту з Трампом, але поступок не буде – WP
10 серпня 2025, 14:49
Фото: REUTERS
Це стане першою поїздкою російського лідера до США з 2007 року.
15 серпня правитель росії путін і президент США Дональд Трамп проведуть саміт на території американського штату Аляска. Росіяни радіють запрошенню путіна в США, але не передбачають жодних поступок щодо України.
Про це пише The Washington Post.
Спеціальний економічний посланець росії Кирило Дмитрієв назвав проведення саміту в регіоні, який колись був російською територією, "знаковим".
"Народжена як російська Америка — православне коріння, форти, торгівля хутром — Аляска відображає ці зв'язки та робить США арктичною країною", — написав Дмитрієв у соцмережі X.
кремль не продемонстрував готовності до поступок у війні проти України. Аналітики вважають, що попри переговори, російські цілі — зокрема демілітаризація України та її вихід з орбіти НАТО — залишаються незмінними.
Старша аналітикиня Центру Карнегі Тетяна Станова зазначила: "Трамп не хотів вступати в конфронтацію з росією... Ми могли бачити, що він відкритий до нової спроби, і зробив її лише за кілька днів до закінчення свого ультиматуму".
Тим часом колишній високопоставлений кремлівський чиновник анонімно підтвердив, що москва розглядає можливість припинення вогню, але лише тимчасового характеру:
"Політично кремлю легше продовжувати війну до остаточного краху України, ніж укладати мир".
Західні експерти насторожено відреагували на вибір місця зустрічі.
Майкл Макфол, колишній посол США в росії, написав у X:
"Трамп вирішив прийняти путіна в частині колишньої російської імперії... Цікаво, чи знає він, що російські націоналісти вважають втрату Аляски, як і України, історичною несправедливістю, яку слід виправити".
Професор Сем Грін з Королівського коледжу Лондона додав, що символіка проведення саміту на Алясці жахлива - "ніби він має на меті продемонструвати, що кордони можуть змінюватися, землю можна купувати та продавати", - додав він.