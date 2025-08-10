15 серпня правитель росії путін і президент США Дональд Трамп проведуть саміт на території американського штату Аляска. Росіяни радіють запрошенню путіна в США, але не передбачають жодних поступок щодо України.

Спеціальний економічний посланець росії Кирило Дмитрієв назвав проведення саміту в регіоні, який колись був російською територією, "знаковим".

"Народжена як російська Америка — православне коріння, форти, торгівля хутром — Аляска відображає ці зв'язки та робить США арктичною країною", — написав Дмитрієв у соцмережі X.

кремль не продемонстрував готовності до поступок у війні проти України. Аналітики вважають, що попри переговори, російські цілі — зокрема демілітаризація України та її вихід з орбіти НАТО — залишаються незмінними.

Старша аналітикиня Центру Карнегі Тетяна Станова зазначила: "Трамп не хотів вступати в конфронтацію з росією... Ми могли бачити, що він відкритий до нової спроби, і зробив її лише за кілька днів до закінчення свого ультиматуму".

Тим часом колишній високопоставлений кремлівський чиновник анонімно підтвердив, що москва розглядає можливість припинення вогню, але лише тимчасового характеру:

"Політично кремлю легше продовжувати війну до остаточного краху України, ніж укладати мир".