путін розраховує через переговори отримати контроль над Донбасом – WP

14 серпня 2025, 18:11
Фото: REUTERS
Зеленський вважає, що путін хоче отримати через переговори контроль над всією Донецькою областю, бо не може її захопити силою.
Україна має побоювання, що на зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора путіна на Алясці в центрі уваги буде доля Донецької області, яку москва прагне захопити вже більше десяти років й зараз хоче повністю отримати під свій контроль.
 
Про це пише The Washington Post. 
 
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор наразі намагається через переговори з Трампом захопити 30% території регіону, яку його війська ще не окупували. Проте, бойові дії не припиняються й російські окупанти продовжують наступати та здобувати перемоги в усьому регіоні. 
 
Видання зазначає, що президент України категорично відкинув ідею здачі своєї території ворогові. 
 
"Ми не покинемо Донбас. Ми не можемо цього зробити. Всі забувають про першу частину — наші території незаконно окуповані", — сказав Зеленський. 
 
Водночас, як вказується, серед українців переважають дві суперечливі емоції: виснаження від війни, яка триває вже четвертий рік, а також відраза до ідеї будь-яким чином винагороджувати росію за її неспровоковане вторгнення. 
 
Вказується, що багато українців, здається, не хочуть визнавати, що всі або частина територій можуть бути втрачені, навіть якщо Україна офіційно не визнає зміни кордонів. 
 
Результати опитування, проведені в кінці липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) показали, що більшість українців залишаються проти будь-якого плану, який офіційно передає москві окуповані території. 
 
"Незважаючи на агресивні дії росіян на фронті та жорстокі повітряні атаки на цивільні міста протягом останніх кількох місяців, українська громадська думка з питань війни та миру істотно не змінилася", — зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький у звіті з підсумками опитування. 
 
Колишній чиновник розповів виданню, що якщо буде укладено угоду про перемир’я з росією й вона отримає певну українську територію, тоді частина суспільства буде незадоволена цим рішенням. Водночас, він додав, що якщо перемир’я не буде, тоді це теж викличе невдоволення серед населення. Тому, знайти "золоту середину" буде надзвичайно важко. 
 
Також, на його думку, для України немає хорошої угоди, оскільки будь-яка домовленість призведе до політичної нестабільності в Україні, якою росія зможе маніпулювати та підсилювати. 
