путін штовхає Європу до смертоносного "моменту Перл-Гарбора" – ексглава МЗС Литви

Європа на межі Третьої світової , попереджає Ландсбергіс

Гібридна війна путіна і бездіяльність НАТО все ближче підштовхують Європу до Третьої світової війни.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Telegraph.

"Чи приймаємо ми реальність того, що, можливо, вже перебуваємо в стані війни, чи все ще віримо, що контролюємо ситуацію? Ми допускаємо дедалі більшу ескалацію, не даючи адекватних відповідей. Якщо так триватиме й надалі, на Європу чекає день Перл-Гарбора, коли ескалацію буде настільки неможливо ігнорувати, що вона призведе до пробудження Заходу", - наголосив він.

Ландсбергіс побоюється, що подальші зіткнення можуть призвести до застосування статті 5 Статуту НАТО. Тоді, за його словами, "буде вже надто пізно" - західний альянс буде в стані війни з росією.