путін штовхає Європу до смертоносного "моменту Перл-Гарбора" – ексглава МЗС Литви

05 жовтня 2025, 16:48
Фото: REUTERS
Європа на межі Третьої світової , попереджає Ландсбергіс
Гібридна війна путіна і бездіяльність НАТО все ближче підштовхують Європу до Третьої світової війни.
 
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Telegraph.
 
"Чи приймаємо ми реальність того, що, можливо, вже перебуваємо в стані війни, чи все ще віримо, що контролюємо ситуацію? Ми допускаємо дедалі більшу ескалацію, не даючи адекватних відповідей. Якщо так триватиме й надалі, на Європу чекає день Перл-Гарбора, коли ескалацію буде настільки неможливо ігнорувати, що вона призведе до пробудження Заходу", - наголосив він.
 
Ландсбергіс побоюється, що подальші зіткнення можуть призвести до застосування статті 5 Статуту НАТО. Тоді, за його словами, "буде вже надто пізно" - західний альянс буде в стані війни з росією.
 
"У 2022 році я стверджував, що НАТО мало відреагувати, але ось ми знову тут. У наявності явна ескалація, а ми все одно нічого не робимо", - зазначив він.
 
Офіційні особи та аналітики НАТО попереджають, що російська тактика застосування безпілотників спрямована на перевірку рішучості альянсу - де проходять його "червоні лінії" і наскільки далеко вони можуть зайти.
 
Ландсбергіс зазначив, що саме тому росія промацує ґрунт:
 
"Тепер путін розуміє, що 20 безпілотників, які залетіли в Польщу, підпадають під статтю 4, а 12 хвилин у повітряному просторі Естонії - все ще не під статтю 5. Він продовжуватиме просувати цю лінію".
 
При цьому він засудив небажання НАТО провести чіткі "червоні лінії", підкресливши, що зараз йдеться про "стратегічну комунікацію, а не стратегічні дії".
 
Він зазначив, що існує кілька способів забезпечити дотримання "червоної лінії", включно з повідомленням росії про те, що в разі повторного порушення повітряного простору НАТО Україна отримає німецькі ракети "Таурус" або американські "Томагавки" для знищення стартових майданчиків безпілотників.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

