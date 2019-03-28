Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін створив автократичну державу і з кожним роком "гайки закручують" сильніше, - екс посол США

ФСБ, яка успадкувала роль КДБ, відіграє все більшу роль в управлінні державою та економікою
Президент Росії Володимир Путін створив автократичну державу і з кожним роком стає все гірше.
Путін створив автократичну державу і з кожним роком "гайки закручують" сильніше, - екс посол США Майкл Макфол. Фото: AFP

"Після 20 років перебування при владі Путіна Росія все більше стає автократичною державою і з кожним його терміном "гайки закручують" усе сильніше. І третє - протягом цього періоду ФСБ, яка успадкувала роль КДБ, відіграє все більшу роль в управлінні державою та економікою. Тепер у Росії розвідка відіграє роль більшу, ніж навіть КДБ за часів СРСР", - заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол у ході виступу на слуханнях у Конгресі про можливе втручання РФ в американські вибори 2016 року, інформує LB.ua.

За його словами, Путін використовує систему розподілу благ серед олігархів в управлінні державою, допомагаючи збагатитися своїм друзям і захоплюючи активи незгодних.

"Тільки він вирішує, хто стане багатим, це залежить від Путіна", - вважає Макфол.

Він також зазначив, що держава в РФ продовжує відігравати все більшу роль в економіці, чим затримує її економічне зростання, і Путіну, щоб відвернути увагу від цього, потрібен ворог - тобто Захід.

"Влада в Росії "експортує путінізм" - хоче, щоб їхні ідеологічні союзники за кордоном вигравали, а також послаблює своїх суперників. Для цього розроблено кілька механізмів: насамперед через ЗМІ - Russia Today отримує $ 1,5 млрд на рік, а також створює фейкові організації, зокрема в США", - додав Макфол.

Крім того, за його словами, Путін використовує розвідслужби, щоб красти інформацію і використовувати її для ослаблення своїх опонентів на Заході. Також президент РФ використовує гроші та корупцію за кордоном, щоб впливати на зовнішню політику цих країн.

"Рідко, але Путін використовує приховані механізми - своїх солдатів і свої війська - як було в Україні, щоб досягати своїх цілей", - додав Макфол.

Нагадаємо, Майкл Макфол був послом США в Росії з 2012 по 2014 рік. До цього він обіймав посаду спеціального помічника президента США з питань національної безпеки і директора відділу Росії та Євразії при Раді національної безпеки США.

2016 року Росія звинуватила Макфола в тому, що він "цілеспрямовано псував двосторонні відносини" й оголосила його персоною "нон-грата".      

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2019 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.