Путін створив автократичну державу і з кожним роком "гайки закручують" сильніше, - екс посол США
"Після 20 років перебування при владі Путіна Росія все більше стає автократичною державою і з кожним його терміном "гайки закручують" усе сильніше. І третє - протягом цього періоду ФСБ, яка успадкувала роль КДБ, відіграє все більшу роль в управлінні державою та економікою. Тепер у Росії розвідка відіграє роль більшу, ніж навіть КДБ за часів СРСР", - заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол у ході виступу на слуханнях у Конгресі про можливе втручання РФ в американські вибори 2016 року, інформує LB.ua.
За його словами, Путін використовує систему розподілу благ серед олігархів в управлінні державою, допомагаючи збагатитися своїм друзям і захоплюючи активи незгодних.
"Тільки він вирішує, хто стане багатим, це залежить від Путіна", - вважає Макфол.
Він також зазначив, що держава в РФ продовжує відігравати все більшу роль в економіці, чим затримує її економічне зростання, і Путіну, щоб відвернути увагу від цього, потрібен ворог - тобто Захід.
"Влада в Росії "експортує путінізм" - хоче, щоб їхні ідеологічні союзники за кордоном вигравали, а також послаблює своїх суперників. Для цього розроблено кілька механізмів: насамперед через ЗМІ - Russia Today отримує $ 1,5 млрд на рік, а також створює фейкові організації, зокрема в США", - додав Макфол.
Крім того, за його словами, Путін використовує розвідслужби, щоб красти інформацію і використовувати її для ослаблення своїх опонентів на Заході. Також президент РФ використовує гроші та корупцію за кордоном, щоб впливати на зовнішню політику цих країн.
"Рідко, але Путін використовує приховані механізми - своїх солдатів і свої війська - як було в Україні, щоб досягати своїх цілей", - додав Макфол.
Нагадаємо, Майкл Макфол був послом США в Росії з 2012 по 2014 рік. До цього він обіймав посаду спеціального помічника президента США з питань національної безпеки і директора відділу Росії та Євразії при Раді національної безпеки США.
2016 року Росія звинуватила Макфола в тому, що він "цілеспрямовано псував двосторонні відносини" й оголосила його персоною "нон-грата".
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