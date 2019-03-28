Путін створив автократичну державу і з кожним роком "гайки закручують" сильніше, - екс посол США

"Після 20 років перебування при владі Путіна Росія все більше стає автократичною державою і з кожним його терміном "гайки закручують" усе сильніше. І третє - протягом цього періоду ФСБ, яка успадкувала роль КДБ, відіграє все більшу роль в управлінні державою та економікою. Тепер у Росії розвідка відіграє роль більшу, ніж навіть КДБ за часів СРСР", - заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол у ході виступу на слуханнях у Конгресі про можливе втручання РФ в американські вибори 2016 року, інформує LB.ua.

За його словами, Путін використовує систему розподілу благ серед олігархів в управлінні державою, допомагаючи збагатитися своїм друзям і захоплюючи активи незгодних.

"Тільки він вирішує, хто стане багатим, це залежить від Путіна", - вважає Макфол.

Він також зазначив, що держава в РФ продовжує відігравати все більшу роль в економіці, чим затримує її економічне зростання, і Путіну, щоб відвернути увагу від цього, потрібен ворог - тобто Захід.

"Влада в Росії "експортує путінізм" - хоче, щоб їхні ідеологічні союзники за кордоном вигравали, а також послаблює своїх суперників. Для цього розроблено кілька механізмів: насамперед через ЗМІ - Russia Today отримує $ 1,5 млрд на рік, а також створює фейкові організації, зокрема в США", - додав Макфол.

Крім того, за його словами, Путін використовує розвідслужби, щоб красти інформацію і використовувати її для ослаблення своїх опонентів на Заході. Також президент РФ використовує гроші та корупцію за кордоном, щоб впливати на зовнішню політику цих країн.

"Рідко, але Путін використовує приховані механізми - своїх солдатів і свої війська - як було в Україні, щоб досягати своїх цілей", - додав Макфол.