путін заявив, що росія не хоче воювати з НАТО, але у Фінляндії тепер будуть проблеми

Президент рф Володимир путін прокоментував, що нібито не збирається нападати на НАТО, але пригрозив проблемами Фінляндії, яку "затягли" в Альянс.

Про це він розказав пропагандисту Павлу Зарубіну, пише Интерфакс.

"Тепер будуть. Тому що ми там створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи", - заявив путін.

Він "повною нісенітницею" заяву Джо Байдена про можливість нападу росії на країни НАТО.

За його словами, і сам американський лідер розуміє, що цього нібито не станеться, а його заяви мають більш "фігуральний" характер, щоб замаскувати "помилкову політику США щодо рф".

"НАТО не може не розуміти, що у росії нема жодних резонів, жодного інтересу - ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні війського - воювати з країнами НАТО. В нас з ними нема ніяких територіальних претензій один з одним, нема бажання зіпсувати з ними відносини", - сказав президент рф.

На початку грудня стало відомо, що росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. І для цього москва готувала кампанію із підбурюванням до демонстрацій у цих країнах, а також інші акції.