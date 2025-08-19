путіну не можна довіряти – Каллас

Російському диктатору путіну не можна довіряти. Тому лише надійні гарантії безпеки для України забезпечать стримування росії від потенційного нападу в майбутньому.

За її словами, єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною.

Каллас зазначила, що всі лідери ЄС віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи.

"путіну не можна довіряти, що він дотримається будь-яких обіцянок чи зобов’язань. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо міцними та надійними, щоб утримати росію від перегрупування та поновлення нападу", - наголосила вона.

Головний дипломат ЄС пообіцяла, що ЄС докладеться до гарантій безпеки для України, "зокрема шляхом підготовки українських військових та зміцнення Збройних сил і оборонної промисловості".

"ЄС також продовжуватиме вживати заходів проти військової економіки росії. Наступний пакет санкцій проти москви має бути готовий до наступного місяця. Я поставив ці теми на перше місце в порядку денному для обговорення між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - додала Каллас.