путіну не можна довіряти – Каллас

19 серпня 2025, 21:55
путіну не можна довіряти – Каллас
Каллас Естонія
Гарантії безпеки для України мають бути надійними, переконана висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Російському диктатору путіну не можна довіряти. Тому лише надійні гарантії безпеки для України забезпечать стримування росії від потенційного нападу в майбутньому.
 
Про це висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила у соцмережі Х.
 
За її словами, єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною.
 
Каллас зазначила, що всі лідери ЄС віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи.
 
"путіну не можна довіряти, що він дотримається будь-яких обіцянок чи зобов’язань. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо міцними та надійними, щоб утримати росію від перегрупування та поновлення нападу", - наголосила вона.
 
Головний дипломат ЄС пообіцяла, що ЄС докладеться до гарантій безпеки для України, "зокрема шляхом підготовки українських військових та зміцнення Збройних сил і оборонної промисловості".
 
"ЄС також продовжуватиме вживати заходів проти військової економіки росії. Наступний пакет санкцій проти москви має бути готовий до наступного місяця. Я поставив ці теми на перше місце в порядку денному для обговорення між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - додала Каллас.

 

