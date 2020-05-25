RAB-тариф пропонують всім обленерго, які захочуть його запровадити

Водночас він наголосив, що проектом НКРЕКП передбачено, що половина прибутку, нарахованого на стару базу (1%), обов'язково має бути реінвестована в мережі

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вважає доречним запровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів) для всіх операторів систем розподілу (ОСР) електроенергії, які цього захочуть.

Про це сказав в інтерв'ю "Бізнес.Цензору" голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, пише "Укрінформ".

"Треба запроваджувати для всіх ОСР, які цього захочуть. Раніше були завищені вимоги для участі в RAB. Зараз вони знижені. Ми говорили з головою ФДМ Дмитром Сенниченком про те, щоб ФДМ змусив державні ОСР, акції яких йому належать, звернутися для отримання RAB- тарифу. Державні ОСР обов'язково повинні потрапити до сфери цього регулювання з тим, щоб підвищити їх вартість перед приватизацією. Є ще одна версія - випробувати RAB виключно на держкомпаніях. Спочатку запроваджуємо для них, а за рік - уже для всіх. Комісія таку пропозицію не особливо підтримує, але й не виключає", - розповів Тарасюк.

Він розповів про пропозиції НКРЕКП щодо запровадження такого тарифу.

"RAB-тариф складатиметься з тієї самої амортизації, яка за методологією ФДМ зростає в багато разів від існуючої. Також у тарифі залишаються операційні витрати. Але замість прибутку оператори будуть отримувати норму прибутковості на стару і нову бази. Це те, що у нас обговорювалося останні роки", - сказав Тарасюк.

Він пояснив, що стара база - це регуляторна вартість активів, яка порахована на основі методики ФДМ.

"Ми говоримо: ок, ця регуляторна база дуже зросла. Тому 1% прибутковості на стару базу від цієї суми - це непоганий приріст до тарифу. Сам факт того, що ми робимо переоцінку регуляторної вартості - це вже саме по собі стимулювання. Тому що розмір амортизації в тарифі компаній зросте. Оператори мереж критикують нас щодо того, що 1% - це дуже мало. Але якщо порівняти цифри існуючої рентабельності і 1% на переоцінену стару базу, то виявиться, що такий дохід удвічі вищий", - зазначив Тарасюк.

Водночас він наголосив, що проектом НКРЕКП передбачено, що половина прибутку, нарахованого на стару базу (1%), обов'язково має бути реінвестована в мережі.

"Головне, яка мета стимулюючого тарифу? Забезпечити інвестиції в мережі. Щоб власникам стало цікаво вкладати... - Світова практика свідчить, що змушувати компанії інвестувати в мережі дуже складно. Будь-який бізнес прагне отримати від споживача якомога більше грошей, і не обов'язково оновлювати мережі. Тобто ніхто не біжить інвестувати, а простежити за кожною компанією практично неможливо. За цих умов RAB повинен зробити інвестиції в мережі привабливими для власників", - розповів голова НКРЕКП.

Норма прибутковості на нову базу (інвестиції в мережі) визначатиметься в розмірі середньовиваженої вартості капіталу - WACC (Weighted Average Cost of Capital).

"У нашій пропозиції це 15%. USAID, спираючись на свої розрахунки, пропонувало нам цифру 17%. Але ми бачимо, що облікова ставка Нацбанку падає (у квітні вона знижена до 8% - БЦ). Тому ми прогнозуємо, що до моменту запровадження RAB показник WACC становитиме 15%", - додав Тарасюк.

Паралельно з інвестиціями в мережу компанії повинні підвищувати якість послуги. Основний показник це SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - середня тривалість відключення електроенергії для кожного клієнта. Якщо компанії не виконуватимуть умови щодо зниження показника SAIDI, за це передбачені великі штрафи: до 5% від загального доходу.

Як повідомлялося, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проект переходу на стимулюючий тариф для обленерго (так званий RAB-тариф). Відповідне рішення регулятор прийняв 29 квітня. Регулятор схвалив введення в тариф на передачу електроенергії фіксованої ставки прибутковості обленерго залежно від вартості їх активів. На стару базу активів пропонується запровадити 1% прибутковості, на нову - 15%. Для кожного обленерго ці цифри будуть різними.

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