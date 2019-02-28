Радбез ООН не підтримав резолюцію Росії щодо Венесуели, а резолюцію США заблокували Росія та Китай
Варіант США передбачав проведення вільних виборів у Венесуелі під наглядом міжнародних спостерігачів. На цю пропозицію наклали вето Росія та Китай, повідомляє The New York Times.
"Ми серйозно стурбовані тим фактом, що сьогоднішня зустріч може бути використана в якості кроку для підготовки до реального, а не гуманітарного втручання", - сказав представник РФ у Радбезі Василь Небензя.
У проекті резолюції, що підготувала Москва, йдеться про те, що кризу у Венесуелі повинні вирішити мешканці країни, а спроби зовнішнього втручання та погрози застосувати силу з боку інших країн є неприпустимими. Також РФ висловила занепокоєність через "погрози застосувати силу з метою порушити територіальну цілісність Венесуели".
У підсумку цей проект підтримали лише 4 країни, зокрема Росія та Китай.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
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