Ракета Arian V успішно вивела на орбіту французький і індійський супутники зв'язку Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки

Це був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07.

Фото: державні ЗМІ КНДР

Важка ракета-носій Arian V у п'ятницю успішно вивела на геостаціонарну орбіту європейський супутник Eutelsat Konnect і індійський GSAT-30, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Це був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07. Konnect є супутником зв'язку французької компанії Eutelsat. Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки. GSAT-30 - телекомунікаційний космічний апарат Індійської організації космічних досліджень (ISRO), призначений для розширення покриття стійким інтернетом віддалених районів країни. Читайте також: Porsche запатентував електричний аеромобіль.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію