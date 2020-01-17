ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЦе був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракета Arian V успішно вивела на орбіту французький і індійський супутники зв'язку
Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки
Фото: державні ЗМІ КНДР
Важка ракета-носій Arian V у п'ятницю успішно вивела на геостаціонарну орбіту європейський супутник Eutelsat Konnect і індійський GSAT-30, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Це був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07.
Konnect є супутником зв'язку французької компанії Eutelsat. Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки.
GSAT-30 - телекомунікаційний космічний апарат Індійської організації космічних досліджень (ISRO), призначений для розширення покриття стійким інтернетом віддалених районів країни.
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