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Ракета Arian V успішно вивела на орбіту французький і індійський супутники зв'язку

Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки
Це був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07.
Ракета Arian V успішно вивела на орбіту французький і індійський супутники зв Фото: державні ЗМІ КНДР

Важка ракета-носій Arian V у п'ятницю успішно вивела на геостаціонарну орбіту європейський супутник Eutelsat Konnect і індійський GSAT-30, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це був перший комерційний запуск ракети компанії Arianespace в новому році. Старт був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в 00:07.

Konnect є супутником зв'язку французької компанії Eutelsat. Він дозволить забезпечити послугами широкосмугового доступу до Інтернету регіони Африки.

GSAT-30 - телекомунікаційний космічний апарат Індійської організації космічних досліджень (ISRO), призначений для розширення покриття стійким інтернетом віддалених районів країни.

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17 01 2020 09:10
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