Ракетний удар рф по Запоріжжю: у лікарні троє поранених, серед них двоє дітей

Унаслідок нічого обстрілу Запоріжжя госпіталізовано трьох осіб, серед них - двоє дітей

"Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини, дев‘яти і п‘ятнадцяти років", - написав він, наголосивши, що всім постраждалим надається невідкладна медична допомога.

Куртєв додав, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

"Люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - зазначив секретар міськради