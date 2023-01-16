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CУСПІЛЬСТВО

Ракетний удар рф по Запоріжжю: у лікарні троє поранених, серед них двоє дітей

16 січня 2023, 07:57
Ракетний удар рф по Запоріжжю: у лікарні троє поранених, серед них двоє дітей
Унаслідок нічого обстрілу Запоріжжя госпіталізовано трьох осіб, серед них - двоє дітей
Про наслідки обстрілу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.
 
"Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини, дев‘яти і п‘ятнадцяти років", - написав він, наголосивши, що всім постраждалим надається невідкладна медична допомога.
 
 
Куртєв додав, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.
 
"Люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - зазначив секретар міськради
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