Ракетний удар рф по Запоріжжю: у лікарні троє поранених, серед них двоє дітей
16 січня 2023, 07:57
Унаслідок нічого обстрілу Запоріжжя госпіталізовано трьох осіб, серед них - двоє дітей
Про наслідки обстрілу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.
"Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини, дев‘яти і п‘ятнадцяти років", - написав він, наголосивши, що всім постраждалим надається невідкладна медична допомога.
Куртєв додав, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.
"Люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", - зазначив секретар міськради