Ракети "Фламінго" можуть змінити хід війни – Euronews

27 серпня 2025, 15:07
Ракети
Скриншот з відео
Втім, багато що залежить від розвідданих України про цілі в рф
Україна розробила власну крилату ракету великої дальності "Фламінго", яка, за оцінками експертів, може переломити хід війни.
 
Про це пише EuroNews.
 
За даними компанії виробника, ракета FP-5 "Фламінго" здатна подолати відстань до 3000 км і доставити 1150 кг корисного навантаження. Компанія заявила, що виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день і сподівається до жовтня збільшити потужності до семи ракет на день. Це означає понад 200 ракет на місяць, або близько 2500 на рік.
 
При цьому, як зазначає, дослідник і експерт з ракет Університету Осло Фабіан Хоффман, ударні можливості "Фламінго" значно перевершують можливості далекобійних безпілотників і міні-крилатих ракет, які Україна наразі використовує.
 
По-перше, висока кінцева швидкість ракети в поєднанні з її великою вагою дозволяє боєголовці глибше проникати в ціль перед вибухом, що значно збільшує руйнівну силу. По-друге, велика вантажопідйомність "Фламінго" забезпечує набагато більший радіус ураження, ніж у наявних українських ракет і безпілотників:
 
Австрійський військовий експерт Густав Грессель зазначає: чи змінить "Фламінго" зрештою характер війни в Україні, залежить від розвідданих України про необхідні цілі в рф.
 
"Чи надійно захищена ціль? Чи є прогалини в російській протиповітряній обороні? Де і коли в повітрі перебувають російські винищувачі, здатні перехопити ракету? Чим точніше ви це знаєте, тим краще ви можете планувати місії", - пояснив він.
 
Грессель заявив Euronews, що, хоча Taurus складніше виявити на радарах і він більш маневрений, ніж "Фламінго", останній "має набагато більшу дальність і боєголовку, тому має набагато більший вплив на ціль".
 
Раніше було оголошено, що Берлін і Київ спільно працюватимуть над розвитком промислового виробництва ракет великої дальності.
 
Як зазначає Euronews, при цьому невідомо, чи брав участь уряд Німеччини у фінансуванні крилатої ракети "Фламінго". У відповідь на запитання видання представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що "з міркувань військової безпеки питання про окремі системи озброєння або підтримку окремих комерційних підприємств не можуть бути розкриті".
ракетавійна в Україніросія окупанти

