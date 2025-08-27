Ракети "Фламінго" можуть змінити хід війни – Euronews

Втім, багато що залежить від розвідданих України про цілі в рф

Україна розробила власну крилату ракету великої дальності "Фламінго", яка, за оцінками експертів, може переломити хід війни.

За даними компанії виробника, ракета FP-5 "Фламінго" здатна подолати відстань до 3000 км і доставити 1150 кг корисного навантаження. Компанія заявила, що виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день і сподівається до жовтня збільшити потужності до семи ракет на день. Це означає понад 200 ракет на місяць, або близько 2500 на рік.

При цьому, як зазначає, дослідник і експерт з ракет Університету Осло Фабіан Хоффман, ударні можливості "Фламінго" значно перевершують можливості далекобійних безпілотників і міні-крилатих ракет, які Україна наразі використовує.

По-перше, висока кінцева швидкість ракети в поєднанні з її великою вагою дозволяє боєголовці глибше проникати в ціль перед вибухом, що значно збільшує руйнівну силу. По-друге, велика вантажопідйомність "Фламінго" забезпечує набагато більший радіус ураження, ніж у наявних українських ракет і безпілотників: Австрійський військовий експерт Густав Грессель зазначає: чи змінить "Фламінго" зрештою характер війни в Україні, залежить від розвідданих України про необхідні цілі в рф.

"Чи надійно захищена ціль? Чи є прогалини в російській протиповітряній обороні? Де і коли в повітрі перебувають російські винищувачі, здатні перехопити ракету? Чим точніше ви це знаєте, тим краще ви можете планувати місії", - пояснив він.

Грессель заявив Euronews, що, хоча Taurus складніше виявити на радарах і він більш маневрений, ніж "Фламінго", останній "має набагато більшу дальність і боєголовку, тому має набагато більший вплив на ціль".

Раніше було оголошено, що Берлін і Київ спільно працюватимуть над розвитком промислового виробництва ракет великої дальності.

Як зазначає Euronews, при цьому невідомо, чи брав участь уряд Німеччини у фінансуванні крилатої ракети "Фламінго". У відповідь на запитання видання представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що "з міркувань військової безпеки питання про окремі системи озброєння або підтримку окремих комерційних підприємств не можуть бути розкриті".