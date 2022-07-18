CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦього тижня у Великій Британії може бути найспекотніший день за всю історію спостережень, а температура, за прогнозами, підніметься до 41 градуса за Цельсієм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рекордна спека у Британії: Лондон стане одним із найспекотніших місць у світі
Очікується "широкомасштабний вплив на людей та інфраструктуру", при цьому будуть потрібні "суттєві зміни у методах роботи та повсякденному житті"
Фото: google.com
Метеобюро випустило червоне попередження про екстремальну спеку у понеділок та вівторок на більшій частині території Англії, від Лондона та південного сходу до Йорка та Манчестера, про це пише ВВС.
Високі температури також прогнозуються по всій Британії - з помаранчевими рівнями попередженнями в решті Англії, у всьому Уельсі та деяких частинах Шотландії.
Найвища температура +38,7 градусів у Британії була зафіксована в Кембриджі в 2019 році.
У понеділок Лондон стане одним із найспекотніших місць у світі, а температура підніметься вище за Західну Сахару і Карибський басейн.
Спекотна погода утримається у вівторок, а нічна температура, за прогнозами, буде близько 20 градусів, а в середу похолодає.
Це вперше, коли Метеобюро випустило червоне попередження з того часу, як система була введена минулого року.
Це означає, що очікується "широкомасштабний вплив на людей та інфраструктуру", при цьому будуть потрібні "суттєві зміни у методах роботи та повсякденному житті".
Деякі школи планують закрити достроково або взагалі не відкривати, хоча уряд випустив інструкції, спрямовані на те, щоб вони залишалися відкритими.
Транспортна мережа Network Rail заявила, що люди повинні подорожувати лише "у разі крайньої необхідності" у понеділок та вівторок, при цьому вже оголошено про деякі скасування та діють обмеження швидкості по всій мережі.
Нагадаємо, низка країн Європи, зокрема Франція, Іспанія, Греція продовжують боротися з лісовими пожежами, які ускладнюються спекою.
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