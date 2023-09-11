Республіканці хочуть зупинити допомогу Україні попри вигоду для власних виборців – NYT

Гроші, виділені на зброю для української армії, створюють нові робочі місця в США, але не всі в Конгресі хочуть це помічати.

Попри те, що військові поставки Україні йдуть на користь певним містам США, обрані від них республіканці в Палаті представників Конгресу виступають проти цієї допомоги.

Про це пише The New York Times.

Видання наводить приклад техаського міста Мескіт, яке має стати центром американського виробництва артилерії, необхідної зокрема для України. Але деякі конгресмени від Республіканської партії хочуть покінчити з цим. Схожа ситуація і з іншими подібними містами та містечками по всій Америці.

Новий потужний завод, який зараз будують неподалік від центру міста Мескіт, обіцяє майже подвоїти нинішнє виробництво боєприпасів в США. Для міста це є великим благом. Хоча працевлаштовано там буде усього лише 125 осіб, запуск підприємства надасть нові можливості для місцевих постачальників, роздрібних торговців і сфери послуг, адже з’явиться потужний за місцевими мірками осередок добре оплачуваної роботи.

Однак це не завадило конгресмену-республіканцю Ленсу Гудену, що був обраний саме від цього округу, приєднатися до групи своїх колег із Палати представників, які закликають припинити американську підтримку України. Ця колективна опозиція вже поставила під загрозу запит президента Джо Байдена на виділення 24 мільярдів доларів додаткового фінансування на підтримку ЗСУ.

Ситуація налякала місцевих лідерів бізнесу в Мескіті, які, намагаючись не критикувати політиків поіменно, кажуть, що спротив деяких законодавців фінансуванню є ляпасом для їхніх виборців.

"Мені хотілося б, щоб вони поговорили про те, що це створить робочі місця на виробництві в США, це створить робочі місця на передовому виробництві в США. Ви буквально говорите "ні" людям, яких представляєте", — сказав Олександр Хелгар, президент Торгово-промислової палати Мескіта.

Схожа ситуація з іншими осередками виробництва зброї в США. Додаткові замовлення від Пентагону влили нове життя у заводи з виробництва танків Abrams у Лімі, штат Огайо; ракетні заводи Javelin в Окалі, штат Флорида, і Трої, штат Алабама; і завод, який виготовляє рушійні двигуни для керованих ракет залпового вогню в Rocket Center, Західгна Вірджинія.

Але хоча законодавці, які представляють ці регіони, вітали несподіваний прибуток, вони проголосували за обмеження фінансування. Ті республіканці, які лишаються вірними ідеям підтримки України, теж звертають увагу на те, що допомога ЗСУ йде на користь американській же економіці.

"Ті гроші, про які ми говоримо, не йдуть в Україну; вони надходять на оборонні виробничі потужності по всій Америці та підтримують десятки тисяч американських робочих місць. Критики цієї інвестиції не можуть ігнорувати її віддачу", – сказав минулого тижня сенатор Мітч Макконнелл із Кентуккі.