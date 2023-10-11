Республіканці закликали Байдена вжити заходів щодо Ірану на тлі війни в Ізраїлі – Politico
Представники Республіканської партії США тиснуть на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів щодо Ірану.
Про це повідомляє Politico.
Видання пише, що понад десяток сенаторів від Республіканської партії закликають адміністрацію Байдена повторно заморозити 6 мільярдів доларів коштів, наданих Тегерану в рамках угоди про обмін полоненими минулого місяця.
Адміністрація також стикається із закликами запровадити нові санкції проти Ірану або навіть вжити військових дій проти іранських цілей.