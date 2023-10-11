Республіканці закликали Байдена вжити заходів щодо Ірану на тлі війни в Ізраїлі – Politico

Причиною ж називають тривалу підтримку Хамас, який напав на Ізраїль.

Представники Республіканської партії США тиснуть на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів щодо Ірану.



Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що понад десяток сенаторів від Республіканської партії закликають адміністрацію Байдена повторно заморозити 6 мільярдів доларів коштів, наданих Тегерану в рамках угоди про обмін полоненими минулого місяця.



Адміністрація також стикається із закликами запровадити нові санкції проти Ірану або навіть вжити військових дій проти іранських цілей.

"Надання Ірану 6 мільярдів доларів - навіть якщо це гуманітарна допомога - дозволяє їм перерозподілити інші кошти на підтримку тероризму. Гроші взаємозамінні, і існує значний ризик, що вони можуть бути використані для подальших зусиль Ірану або Хамас проти Ізраїлю", - написала у вівторок вранці сенатор Марша Блекберн.

Республіканці відзначають, що ХАМАС протягом тривалого часу користується військовою підтримкою Ірану.