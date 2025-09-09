Reuters пояснює, чому путін боїться демобілізації армії після війни

кремлівський диктатор владімір путін розглядає перспективу масового повернення армії як потенційний ризик, який потрібно ретельно контролювати, щоб не дестабілізувати суспільство і політичну систему, яку він побудував.

росія вербує на фронт ув'язнених, пропонуючи їм простий вибір: продовжувати гнити за ґратами або "заслужити свободу" кров'ю під час повномасштабної війни проти України. Серед таких "бійців" - вбивці та ґвалтівники, яким обіцяють помилування. Але бойові дії не вбивають їхню тягу до насильства - навпаки, роблять її ще небезпечнішою...

Інтернетом "гуляє" багато ситуацій, коли злочинці поверталися додому з фронту і знову йшли на вбивства. Це є шокуючим прикладом соціальних проблем, з якими може зіткнутися росія, коли сотні тисяч солдатів - частина з яких помилувані злочинці - повернуться додому після закінчення війни.

Про це пише Reuters.

"Станом на початок 2025 року, можливо, понад 1,5 мільйона російських чоловіків і жінок брали участь у війні. У міру того, як дедалі більше з них будуть демобілізовані та повернуті додому, росія зіткнеться з напливом ветеранів, які... несуть психологічні наслідки війни", - заявив британський експерт з росії Марк Галеотті, автор доповіді про проблеми демобілізації для Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Такі побоювання доходять до самого верху: кремлівський диктатор владімір путін розглядає перспективу масового повернення армії як потенційний ризик, який потрібно ретельно контролювати, щоб не дестабілізувати суспільство і політичну систему, яку він побудував. За словами одного з джерел, близьких до кремля, мета - уникнути повторення соціальних потрясінь, які послідували за закінченням війни СРСР в Афганістані, коли повернення ветеранів підживлювало хвилю організованої злочинності 1990-х років.

Також повідомляється, що багато хто з тих, хто повернеться до цивільного життя, ніколи не отримуватимуть навіть близько такі щедрі зарплати, як зараз на фронті, що створить невдоволення. Наприклад, рекрут із москви може заробити щонайменше 5,2 мільйона рублів ($65 000) у перший рік, включно з авансовим бонусом під час підписання контракту в 1,9 мільйона рублів ($24 000), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.

Повідомляється, що з 2022 року росія мобілізувала від 120 000 до 180 000 ув'язнених для участі в бойових діях проти України. Солдатів, які повернулися додому, досі здебільшого складають ув'язнені, сильно поранені або визнані занадто старими для служби.

Але більша частина армії - майже 700 000 солдатів - залишається на фронті. Хоча ЗМІ пише, що у 2023 році були змінені правила і тепер ув'язнені повинні продовжувати воювати до кінця, а не повертатися в суспільство після 6 місяців служби.

Уряд побоюється впливу масового повернення ветеранів на суворо контрольовану політичну систему країни. путін уже випробував на собі хаос, який сили, розв'язані ним в Україні, можуть спричинити вдома, коли глава найманців "Вагнера" Євген Прігожин у червні 2023 року влаштував заколот проти вищого військового командування.