Reuters: путін запевнив Північну Корею у стабільності відносин

путін і Кім минулого року підписали договір про стратегічне партнерство.

російський диктатор владімір путін попросив міністерку закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуея передати лідеру її країни Кім Чен Ину, що у двосторонніх відносинах "все йде за планом".

Про це повідомляє Reuters.

"Ми детально обговорили в Пекіні наші відносини та перспективи розвитку", - сказав путін Чхве, маючи на увазі переговори з Кімом під час їхньої спільної участі у святкуванні у столиці Китаю на початку вересня 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії.

"Все йде за планом. Будь ласка, передайте йому (Кіму) мої найкращі побажання", - сказав диктатор.

путін і Кім минулого року підписали договір про стратегічне партнерство, який включає пакт про взаємну оборону, на підставі якого Північна Корея направила до росії солдатів, ракети, зброю та боєприпаси для підтримки російської війни проти України.

Точну кількість військ Пхеньян не називає, проте Україна та Південна Корея оцінюють, що Північна Корея відправила понад 10 000 військовослужбовців на війну в Україні в обмін на економічну та військово-технічну допомогу з боку росії.

Розвідувальне агентство Південної Кореї у вересні підрахувало, що в боях загинуло близько 2000 північнокорейських солдатів.

Як пише Reuters, також Чхве у москві зустрілася з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, із яким обговорила двосторонні відносини та регіональну динаміку в Азії.