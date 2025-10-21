Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Reuters: росія вперше поставила нафту на новий НПЗ у Грузії

21 жовтня 2025, 16:58
рф прагне диверсифікувати експорт.

російська компанія "Русснефть" цього місяця відправила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод у Кулеві, Грузія.

Про це повідомляє Reuters.

За даними LSEG і джерел Reuters у галузі, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 тонн нафти марки Siberian Light з порту Новоросійськ до терміналу в Кулеві.

росія прагне диверсифікувати експорт, одночасно вирішуючи проблеми, пов'язані з західними санкціями за вторгнення в Україну.

Завдяки своєму першому нафтопереробному заводу Грузія прагне зменшити залежність від імпорту палива з росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Завод розпочав роботу цього місяця з початковою потужністю переробки близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, або близько 24 тисячі барелів на день. Він поступово збільшуватиме річну потужність до 4 млн тонн у 2028 році, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.

росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між країнами була короткочасна війна. рф — країна-окупант, визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Однак під керівництвом партії “Грузинська мрія” Тбілісі поглиблює економічні зв'язки з росією, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

ГрузіяНПЗнафта рф

