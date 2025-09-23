Reuters з'ясував, як ЄС хоче використати $250 млрд російських активів

Розробляється механізм передачі Україні заморожених російських активів на Заході.

Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни.

Механізм передбачає заміну російських активів облігаціями з нульовим купоном, випущеними Єврокомісією. Він може бути імплементований в рамках "коаліції охочих" без залучення 27 країн блоку. Це дозволить уникнути потенційного вето з боку угорського друга путіна – прем’єра Віктора Орбана.

З моменту блокування операцій з Центральним банком та Міністерством фінансів росії в 2022 році, в Європейському Союзі було заморожено російських активів на суму до 250 мільярдів доларів.