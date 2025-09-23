Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Reuters з'ясував, як ЄС хоче використати $250 млрд російських активів

23 вересня 2025, 13:53
Фото: facebook.com/permalink
Розробляється механізм передачі Україні заморожених російських активів на Заході.
Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни.
 
Про це пише Reuters.
 
Механізм передбачає заміну російських активів облігаціями з нульовим купоном, випущеними Єврокомісією. Він може бути імплементований в рамках "коаліції охочих" без залучення 27 країн блоку. Це дозволить уникнути потенційного вето з боку угорського друга путіна – прем’єра Віктора Орбана.
 
З моменту блокування операцій з Центральним банком та Міністерством фінансів росії в 2022 році, в Європейському Союзі було заморожено російських активів на суму до 250 мільярдів доларів.
 
Дотепер ЄС використовував відсотки від активів для погашення позики Україні в розмірі 50 млрд доларів, але сума генерованих відсотків зменшується.
 
Бельгійський депозитарій цінних паперів Euroclear відзвітував, що на 30 червня на його балансі знаходилося 194 млрд євро (228,4 млрд дол.) російських активів, що підпадають під санкції. Ці активи принесли 2,7 млрд євро відсотків у першій половині 2025 року, що менше, ніж 3,4 млрд євро відсотків, отриманих від 173 млрд російських активів за той самий період 2024 року.
 
російський Центробанк раніше підтвердив, що має близько 300-350 мільярдів доларів активів, заморожених в країнах Заходу. Більшість з них знаходиться в Європі. Активи були в основному інвестовані в іноземні цінні папери, банківські депозити та ностро-кореспондентські рахунки.
 
Частина банкірів попереджає, що створення прецеденту конфіскації суверенних активів може підірвати довіру іноземних інвесторів до західних державних облігацій. Водночас Бельгія відзначає, що конфіскація активів може призвести до судових позовів проти Euroclear і спровокувати фінансову кризу. Слід зазначити, що Euroclear - один із найбільших у світі депозитаріїв цінних паперів.
 
У москві заявили, що будуть переслідувати будь-яку європейську державу, яка конфіскує її активи. Також російські пропагандисти зазначали, що конфіскація активів рф поставить під загрозу 285 млрд доларів прямих іноземних інвестицій Заходу в російську економіку.

 

війна в Україніактиви рфросія окупанти

