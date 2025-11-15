Результати перевірки всіх держкомпаній будуть в антикорупційних органів – Зеленський

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд проводитиме аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики.

Антикорупційним органам передадуть результати урядової перевірки всіх держкомпаній.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую", — сказав Зеленський.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд проводитиме аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. За її словами, уряд уже доручив наглядовим радам держкомпаній перевірити стан роботи, особливо в частині закупівель.

Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці. Свириденко підкреслила, що під час повномасштабної війни будь-яка корупція є "неприпустима", а також нагадала, що влада вже ухвалила перші рішення після викриття схеми розкрадання в енергетиці.