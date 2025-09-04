рф оголосила персоною нон грата естонського дипломата

Це рішення є "заходом у відповідь" на вислання російського дипломата з Таллінна 13 серпня.

Міністерство закордонних справ рф оголосило про вислання співробітника посольства Естонії в Москві. Це рішення є "заходом у відповідь" на вислання російського дипломата з Таллінна 13 серпня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється на сайті російського МЗС, 4 вересня до відомства був викликаний тимчасовий повірений у справах Естонії в росії Марек Юхтегі. Під час зустрічі йому висловили "рішучий протест" у зв’язку з оголошенням російського дипломата "persona non grata" без будь-яких на те підстав.

"Виходячи з принципу взаємності, російська сторона заявила, що з росії висилається дипломатичний співробітник посольства Естонії в москві. До естонської сторони також було доведено, що будь-які ворожі дії Таллінна не залишаться без відповіді", – йдеться в повідомленні.