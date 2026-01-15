Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Цьогоріч рф планує розпочати масштабну програму геологорозвідки на ТОТ Донеччини

15 січня 2026, 14:33
Фото: Reuters
Програма розрахована до 2031 року.
У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року.
 
Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки. 
 
Ця програма передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали. Йдеться не про разові геологічні виїзди, а про довгострокові роботи, поділені на кілька етапів.
 
Базою для розвідки мають стати ще радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично зупинилися, тому нині окупаційна влада планує уточнювати й оновлювати дані, а також оцінювати перспективність об’єктів з погляду подальшого промислового освоєння. 
 
"Фінансування робіт заявлено за рахунок державного бюджету рф, що є показовим, адже геологорозвідка потребує значних і тривалих вкладень без швидкої віддачі", – зауважили у розвідці. 
 
Там додають, що активізація інтересу до українських надр відбувається на тлі погіршення ситуації в традиційних для росії сировинних галузях. 
 
Нафтова галузь рф переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують кремль шукати альтернативні джерела доходів. У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки.
 
Фактично йдеться про цілеспрямоване використання українських земель і природних багатств для збагачення держави-агресора. росія, порушуючи норми міжнародного права, намагається компенсувати власні економічні провали за рахунок надр Донеччини, перетворюючи геологорозвідку не на інструмент розвитку регіону, а на механізм ресурсного пограбування окупованих територій.

 

