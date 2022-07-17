Річниця трагедії MH17: у центрі Амстердама закликали покарати росію за злочини в Україні

Ми мали змогу поділитися з судом, наскільки великим був вплив на нас, як на родичів, атаки на борт рейсу MH17. Це був напружений момент. Ми знову і знову усвідомлювали, що наші близькі насправді були жертвами жорстокої війни, яка фактично розпочалася 8 років тому

У центрі Амстердама на площі Дам українці влаштували мирну акцію, під час якої вшанували пам’ять загиблих в результаті трагедії МН17 та закликали привернути увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів, що чинить росія на території України.

Як повідомля є власний кореспондент Укрінформу, участь в акції взяли майже дві сотні людей.

Вони були загорнуті в українські прапори, дехто прийшов у вишиванці, а також мав українську та нідерландську символіку.

У руках мітингарі тримали плакати, зокрема, із написом “Війна не закінчилася”, “росія – держава терорист”. І закликали об'єднатися для перемоги над російським тероризмом.

Також до акції долучилися небайдужі нідерландці та громадяни інших країн.

Вони принесли з собою паперові літачки з написаними всередині словами підтримки та солідарності.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах під час церемонії біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії МН17 поблизу аеропорту "Схіпхол" імена загиблих зачитали їхні родичі.

Член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії, зазначив, що цей рік був дуже насичений, а слухання в судовому комплексі “Схіпхол” складними для рідних, які також виступали в суді.

Плуг зауважив, що суд у Нідерландах має ухвалити рішення у кримінальній справі МН17 щодо чотирьох обвинувачених вже цього року.

Водночас він нагадав, що менше ніж за місяць до повномасштабного вторгнення рф нідерландці та українці стикнулися з російською стороною в Європейському суді з прав людини. "Ми мали змогу поділитися з судом, наскільки великим був вплив на нас, як на родичів, атаки на борт рейсу MH17. Це був напружений момент. Ми знову і знову усвідомлювали, що наші близькі насправді були жертвами жорстокої війни, яка фактично розпочалася 8 років тому", - сказав Плуг.

У Нідерландах 10 червня відбулось останнє судове засідання у справі щодо збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17.

Наступне засідання суду відбудеться 22 вересня, однак матиме технічний характер - тоді мають назвати дату, коли може бути оголошене рішення у справі МН17. Його можуть ухвалити 17 листопада або 15 грудня 2022 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер фсб, колишній "міністр оборони" так званої "днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник гру генштабу збройних сил рф, глава "гру днр" Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "днр".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.