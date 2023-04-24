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Рішення про €1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено днями — Боррель

24 квітня 2023, 11:59
Рішення про €1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено днями — Боррель
Фото: Українська правда
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що рішення щодо €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України буде прийняте найближчими днями.

Таку заяву він зробив сьогодні перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбувається у Люксембурзі. 

Про це повідомляє Інтерфакс

ЄС ухвалив рішення за першою угодою виділити €1 млрд на відшкодування витрат країнам ЄС і вони вже постачають боєприпаси Україні. Це перший трек. 

Другий трек про виділення ще €1 млрд на закупівлю перебуває на стадії обговорення через розбіжності країн блоку. 

Третій трек - спільну закупівля боєприпасів.

"Щодо другого треку ще є деякі розбіжності. Але я впевнений, що всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, і я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо домовленостей. Але в той час, як ми шукаємо ці домовленості, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо, вся робота триває. Коли ми досягнемо правових домовленостей, практичну роботу буде завершено", - заявив Боррель.

В нього відбулася розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, під час якої Боррель пояснив, що є два треки. 

"Перший уже працює. Ми отримали запит відшкодувати (витрати країн ЄС на) 600 млн євро. Я не можу вам сказати про боєприпаси, які за межами цих 600 млн євро. Але мене вже попросили виплатити 600 млн євро", - додав Боррель. 

Водночас міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено вже сьогодні: "Коли йдеться про те, щоб знайти швидке рішення щодо боєприпасів для України, то це не тільки політичне зобов'язання, яке було схвалено на минулій Раді, а й меседж Україні, що ми й надалі підтримуватимемо Україну у військовому стосунку. Ми очікуємо, що зможемо знайти домовленості сьогодні".

БоррельЄСбоєприпаси

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