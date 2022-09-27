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Родичам загиблих воїнів, які проживають в рф чи білорусі Україна не виплачуватиме грошову допомогу

Члени сімей загиблих українських військових, які живуть у росії чи білорусі, або засуджені за державну зраду, колабораціоністську діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.
Родичам загиблих воїнів, які проживають в рф чи білорусі Україна не виплачуватиме грошову допомогу Фото: з вільних джерел
Про відповідне рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
 
Він зазначив, що уряд вніс зміни до постанови КМУ "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану" від 28 лютого 2022 № 168.
 
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27 09 2022 20:45
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