CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧлени сімей загиблих українських військових, які живуть у росії чи білорусі, або засуджені за державну зраду, колабораціоністську діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Родичам загиблих воїнів, які проживають в рф чи білорусі Україна не виплачуватиме грошову допомогу
Фото: з вільних джерел
Про відповідне рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд вніс зміни до постанови КМУ "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану" від 28 лютого 2022 № 168.
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27 09 2022 20:45 МЕДІА
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