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росія 2024 року планує виготовити понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет

21 грудня 2023, 18:05
росія 2024 року планує виготовити понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет
У Центрі національного спротиву запевняють, що достовірність інформації підтверджена.

росія у наступному році планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, які отримали доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб.

Згідно з документами, російські військові планують виготовити такі ракети і у такій кількості:

  • Х-31ПМ(75 од.);
  • Х-59М2А (133 од.);
  • Х-38МЛ (150 од.);
  • Х-101 (167 од.);
  • Х-29ТД (46 од.);
  • Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
  • ФАБ-1500 (1000 од.);
  • С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
  • С-13ДФ (20 тис. од.);
  • УПАБ-1500 (191 од.);
  • АБСП-3000 (600 од).

У Центрі запевняють, що достовірність документів підтверджена з інших джерел.

"Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - йдеться у повідомленні. 

війна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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