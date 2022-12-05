росія атакує Україну ракетами - в ОП просять не ігнорувати тривогу і знайти "пункти незламності"

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко закликає українців через ракетну атаку росіян знайти на карті “пункт незламності”, де можна отримати допомогу.

Про це Тимошенко написав у Telegram.

“Ворог знову атакує ракетами територію України! Будь ласка, перевірте на мапі, де поруч з вами є “пункти незламності". Там, за потреби, ви можете зігрітися, зарядити телефони та скористатись Інтернетом. Ми сильні та готові до будь-яких загроз”, - зазначив він.

Також Тимошенко закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги.