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росія б'є по Одесі, щоб зупинити зерновий коридор – посол України в ООН

09 березня 2024, 11:49
росія б'є по Одесі, щоб зупинити зерновий коридор – посол України в ООН
Фото: ukrinform.ua
Сергій Кислиця в Радбезі розповів про ефективність роботи чорноморського маршруту, робота якого дратує окупанта.

Рада Безпеки ООН на засіданні у Нью-Йорку обговорювала питання ударів росії по цивільних об'єктах в Одесі. Окупанти цілять по місту через намагання завадити роботі українського зернового коридору.

Про це у своєму виступі заявив постійний представник України Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

Дипломат навів дані, згідно з якими із серпня 2023 року з трьох чорноморських портів - "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - було експортовано майже 30 мільйонів тонн вантажів, з яких 80% становить продукція аграрного сектору. Українські зернові попрямували до 42 країн світу. Лише у лютому державі вдалося вивезти морем 8 мільйонів тонн. І це означає, що обсягу експорт наблизився до рівня, який ми мали до початку повномасштабного вторгнення.

"російський флот, чисельність якого постійно скорочується, не наважується з'являтися у північно-західній частині Чорного моря і не здатен блокувати українські порти. Все, що лишається росії, - запускати ракети, намагаючись залякати Україну та її торговельних партнерів", - повідомив Радбезу Кислиця.

ООНзерновий коридорвійна в Україніросія окупанти

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