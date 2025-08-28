Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія будує нові бази для масового запуску іранських дронів Shahed – France24

28 серпня 2025, 20:24
росія будує нові бази для масового запуску іранських дронів Shahed – France24
джерело: prostomob
Нові майданчики розташовані близько до кордону, що ускладнює роботу української ППО.

росія активно розбудовує інфраструктуру для масового запуску іранських дронів Shahed по Україні, зокрема будує нові пускові майданчики неподалік українського кордону. 

Про це повідомляє France24 із посиланням на супутникові знімки та дані аналітиків.

За інформацією Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), з початку 2025 року інтенсивність атак дронами Shahed суттєво зросла. Хоча українська ППО збиває до 75% таких дронів, росія використовує їх як приманки, щоб відволікти оборону й спростити прорив ракет.

Щоб підтримувати темп атак, Москва будує спеціалізовані бази запуску. За даними слідчих груп Oko Gora та DniproOsint, уже відомо про щонайменше 11 майданчиків, зокрема головну базу поблизу міста Орел (Цимбулова), звідки можуть запускати до 100 дронів за ніч.

France24 також зафіксувала новий об'єкт поблизу села Асовиця у Брянській області — всього за 35 км від України. Крім того, активно використовується авіабаза в Приморсько-Ахтарську, яка захищена системами ППО С-400.

Експерти пояснюють: запуск великої хвилі Shahed потребує значної логістики — транспортування, підготовки, координації, тому рф створює постійні та захищені майданчики замість мобільних установок.

Розташування таких баз поблизу українських кордонів дає рф тактичну перевагу: у ППО менше часу на реагування. Тому, за словами аналітиків, знищення цих пускових баз і виробничих потужностей Shahed є одним із пріоритетів для українських військових.

 

